Юрист Гукова: в ряде случаев договор дарения можно расторгнуть

Основательница юридической компании GAP Ирина Гукова рассказала, что есть ряд случаев, при которых договор дарения недвижимости может быть отменён.

Отменить дарение недвижимости можно, если будет доказано, что даритель действовал под давлением, обманом или если дарение было совершено в период болезни или под воздействием каких-либо психических расстройств, объяснила специалист в беседе с газетой «Известия».

«Кроме того, отмена дарения может быть осуществлена, если даритель перестаёт быть способным обеспечить своё существование после совершения дарения», — отметила Гукова.

Помимо этого, суд может признать дарение недействительным, если оно было заключено с нарушением законодательства России, например, не были соблюдены все необходимые формальности, а также в том случае, если на момент дарения имущество не принадлежало дарителю.

Общий исковой срок на подачу такого заявления составляет три года с момента совершения сделки, добавила юрист.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член экспертного совета при комитете Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вера Москвина в беседе с «Радио 1» заявила, что договор играет важную роль даже при краткосрочной аренде жилья.