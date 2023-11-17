Юрист Гукова: в ряде случаев договор дарения можно расторгнуть
- Gettyimages.ru
Отменить дарение недвижимости можно, если будет доказано, что даритель действовал под давлением, обманом или если дарение было совершено в период болезни или под воздействием каких-либо психических расстройств, объяснила специалист в беседе с газетой «Известия».
«Кроме того, отмена дарения может быть осуществлена, если даритель перестаёт быть способным обеспечить своё существование после совершения дарения», — отметила Гукова.
Помимо этого, суд может признать дарение недействительным, если оно было заключено с нарушением законодательства России, например, не были соблюдены все необходимые формальности, а также в том случае, если на момент дарения имущество не принадлежало дарителю.
Общий исковой срок на подачу такого заявления составляет три года с момента совершения сделки, добавила юрист.
Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член экспертного совета при комитете Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вера Москвина в беседе с «Радио 1» заявила, что договор играет важную роль даже при краткосрочной аренде жилья.