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В России о росте продаж заявили 36% компаний

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Новое исследование показало, что более трети российских компаний (36%) увеличили продажи в 2023 году. У 17% компаний продажи сохранились на уровне 2022 года.
В России о росте продаж заявили 36% компаний
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на платформу Calltouch.

Отмечается, что компании стали больше инвестировать в цифровую трансформацию и интенсивнее проводить работу по привлечению клиентов.

Кроме того, более 46% опрошенных компаний заявили, что маркетинг в целом стал играть большую роль из-за цифровизации процессов. В тоже время 40% респондентов компаний отметили, что привлечение клиентов стало обходиться дороже.

Ранее сообщалось, что в Челябинске жители стали чаще открывать бизнес и реализовывать собственные проекты.

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