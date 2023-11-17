В России о росте продаж заявили 36% компаний
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на платформу Calltouch.
Отмечается, что компании стали больше инвестировать в цифровую трансформацию и интенсивнее проводить работу по привлечению клиентов.
Кроме того, более 46% опрошенных компаний заявили, что маркетинг в целом стал играть большую роль из-за цифровизации процессов. В тоже время 40% респондентов компаний отметили, что привлечение клиентов стало обходиться дороже.
Ранее сообщалось, что в Челябинске жители стали чаще открывать бизнес и реализовывать собственные проекты.