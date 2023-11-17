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Депутаты Госдумы предложили увеличить число комнат матери и ребёнка в регионах

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Депутаты Госдумы от КПРФ Нина Останина и от «Справедливой России — За правду» Яна Лантратова обратились к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой рассмотреть возможность создания мест для кормления новорождённых детей в общественных местах — парках, кафе, торговых центрах.
Депутаты Госдумы предложили увеличить число комнат матери и ребёнка в регионах
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

В некоторых регионах в общественных местах нет комнат для кормления грудных детей или они находятся в плохом состоянии, объяснила свой запрос «Парламентской газете» руководитель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Депутаты считают, что такие комнаты должны быть как минимум в парках, торгово-развлекательных комплексах, на предприятиях общественного питания, в вузах и колледжах. 

Отмечается, что парламентарии совместно с Ассоциацией организаций по защите семьи проведут мониторинг наличия комнат матери и ребёнка в регионах, их доступности и состояния.

Со своей стороны, глава Совета матерей, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая добавила, что молодым матерям нужны комфортные условия, поэтому помещения должны быть оборудованы специальным образом.

Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.

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