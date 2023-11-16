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Две женщины погибли во время пожара в московской многоэтажке

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Две женщины погибли в результате пожара, произошедшего в многоэтажном доме в Москве, заявило МЧС России.
Две женщины погибли во время пожара в московской многоэтажке
  • РИА Новости

Указывается, что сотрудникам ведомства удалось спасти семь жителей дома. На месте работали 28 специалистов и восемь единиц техники.

В Следственном комитете России заявили о проведении доследственной проверки. Следователи приступили к осмотру места пожара.

«В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге погибли три человека.

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