RT в Telegram
Подпишись

МО: Ту-160 и Ту-22M3 выполнили полёты над Баренцевым, Норвежским и Черным морями

Короткая ссылка
Ракетоносцы Ту-160 и бомбардировщики Ту-22м3 российские ВКС выполнили полёты над Баренцевым, Норвежским и Черным морями.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как сказано в сообщении ведомства, самолёты выполнили плановые полёты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Чёрного морей.

«В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3», — сообщает Минобороны.

26 октября российский президент Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проконтролировал тренировку сил стратегического сдерживания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить