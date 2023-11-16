МО: Ту-160 и Ту-22M3 выполнили полёты над Баренцевым, Норвежским и Черным морями
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Как сказано в сообщении ведомства, самолёты выполнили плановые полёты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Чёрного морей.
«В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3», — сообщает Минобороны.
26 октября российский президент Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проконтролировал тренировку сил стратегического сдерживания.