МО: Ту-160 и Ту-22M3 выполнили полёты над Баренцевым, Норвежским и Черным морями

Ракетоносцы Ту-160 и бомбардировщики Ту-22м3 российские ВКС выполнили полёты над Баренцевым, Норвежским и Черным морями.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как сказано в сообщении ведомства, самолёты выполнили плановые полёты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Чёрного морей.

«В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3», — сообщает Минобороны.

26 октября российский президент Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проконтролировал тренировку сил стратегического сдерживания.