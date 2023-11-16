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Прокуратура начала проверку из-за частичного обрушения дома в Астрахани

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Сотрудники прокуратуры Астраханской области организовали проверку по факту частичного обрушения многоквартирного пятиэтажного дома в Астрахани, говорится в заявлении ведомства.
Прокуратура начала проверку из-за частичного обрушения дома в Астрахани
  • РИА Новости

По данным прокуратуры, на место происшествия отправился прокурор региона Сергей Фрост. Он будет координировать деятельность правоохранительных органов и спецслужб.

«Прокуратура области даст оценку обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций», — сообщило ведомство.

Ранее губернатор Игорь Бабушкин сообщил о частичном обрушении дома на Привокзальной площади.

Дом покинули 213 человек, среди которых 37 детей.

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