Прокуратура начала проверку из-за частичного обрушения дома в Астрахани

Сотрудники прокуратуры Астраханской области организовали проверку по факту частичного обрушения многоквартирного пятиэтажного дома в Астрахани, говорится в заявлении ведомства.

РИА Новости

По данным прокуратуры, на место происшествия отправился прокурор региона Сергей Фрост. Он будет координировать деятельность правоохранительных органов и спецслужб. «Прокуратура области даст оценку обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций», — сообщило ведомство. Ранее губернатор Игорь Бабушкин сообщил о частичном обрушении дома на Привокзальной площади. Дом покинули 213 человек, среди которых 37 детей.