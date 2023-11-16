Прокуратура начала проверку из-за частичного обрушения дома в Астрахани
- РИА Новости
По данным прокуратуры, на место происшествия отправился прокурор региона Сергей Фрост. Он будет координировать деятельность правоохранительных органов и спецслужб.
«Прокуратура области даст оценку обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций», — сообщило ведомство.
Ранее губернатор Игорь Бабушкин сообщил о частичном обрушении дома на Привокзальной площади.
Дом покинули 213 человек, среди которых 37 детей.