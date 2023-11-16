В Петербурге арестовали вице-президента «Балтики» Рогачевского

Выборгский районный суд отправил под стражу вице-президента пивоваренной компании «Балтика» Антона Рогачевского.

Об этом информирует объединённая пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Рогачевского», — говорится в сообщении.

Его арестовали до 30 декабря.

Ранее следствие в Санкт-Петербурге попросило арестовать экс-президента и вице-президента «Балтики» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского.

Их обвинили в мошенничестве почти на 300 млн рублей.

Шерстенникова также арестовали до 30 декабря.