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В Петербурге арестовали вице-президента «Балтики» Рогачевского

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Выборгский районный суд отправил под стражу вице-президента пивоваренной компании «Балтика» Антона Рогачевского.
В Петербурге арестовали вице-президента «Балтики» Рогачевского
  • Gettyimages.ru
  • © Zolnierek

Об этом информирует объединённая пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Рогачевского», — говорится в сообщении.

Его арестовали до 30 декабря.

Ранее следствие в Санкт-Петербурге попросило арестовать экс-президента и вице-президента «Балтики» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского.

Их обвинили в мошенничестве почти на 300 млн рублей.

Шерстенникова также арестовали до 30 декабря.

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