В Екатеринбурге завели дело против подростка, который поджёг приятеля

В Екатеринбурге завели уголовное дело против подростка, который облил бензином и поджёг 13-летнего знакомого.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«По версии следствия, 21 августа этого года 16-летний подозреваемый, находясь на территории одного из посёлков Екатеринбурга, умышленно причинил тяжкие телесные повреждения 13-летнему мальчику. Пострадавший получил обширные термические ожоги», — заявили в ведомстве.

Дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. За ходом расследования следит региональная прокуратура.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Тюмени задержан мужчина, разыскиваемый за поджог и угрозу убийством жены и детей в Удмуртии.