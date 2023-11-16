В Екатеринбурге завели дело против подростка, который поджёг приятеля
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
«По версии следствия, 21 августа этого года 16-летний подозреваемый, находясь на территории одного из посёлков Екатеринбурга, умышленно причинил тяжкие телесные повреждения 13-летнему мальчику. Пострадавший получил обширные термические ожоги», — заявили в ведомстве.
Дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. За ходом расследования следит региональная прокуратура.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Тюмени задержан мужчина, разыскиваемый за поджог и угрозу убийством жены и детей в Удмуртии.