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Финансовый советник Родин предложил сократить некоторые траты для экономии

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Финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин предложил вести бюджет, чтобы начать экономить или откладывать средства.
Финансовый советник Родин предложил сократить некоторые траты для экономии
  • Gettyimages.ru
  • © Nick David

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт предложил это делать при помощи одного из специальных мобильных сервисов.

«Затем нужно посчитать доходы. Проанализировать все категории и определить, где можно уменьшить расходы», — отметила Родин.

По его словам, сократить можно необязательные траты: поездки на такси, обеды в ресторане, подписку на развлекательные сервисы и ненужные приложения. Это может дать экономию до 10—15% от месячного дохода.

Эксперт также рекомендовал использовать банковские карты с кешбэком, а в магазинах покупать товары по акции. Кроме того, можно использовать налоговые льготы.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру» писала, что большинство россиян (94%) полагают, что стали более финансово грамотными в 2023 году. Ещё 6% заявили, что их финансовая грамотность за год не поменялась.

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