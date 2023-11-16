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«Аэроэкспресс» сообщил о повышении тарифов с 1 декабря

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«Аэроэкспресс» сообщил, что повысит свои тарифы с 1 декабря от 50 до 350 рублей.
«Аэроэкспресс» сообщил о повышении тарифов с 1 декабря
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление компании.

Как сказано в сообщении, компания с 1 декабря текущего года повысит тарифы на проезд в электропоездах и автобусах, следующих в столичные аэропорты.

Последний раз тарифы повышались в октябре 2022 года.

Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.

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