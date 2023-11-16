«Аэроэкспресс» сообщил о повышении тарифов с 1 декабря
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Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление компании.
Как сказано в сообщении, компания с 1 декабря текущего года повысит тарифы на проезд в электропоездах и автобусах, следующих в столичные аэропорты.
Последний раз тарифы повышались в октябре 2022 года.
Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.