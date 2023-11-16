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Студенты ПГТУ из Мариуполя пройдут стажировку в Подмосковье

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Студенты Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) приедут в Московскую область из Мариуполя для повышения качества высшего образования в сфере строительной индустрии.
Студенты ПГТУ из Мариуполя пройдут стажировку в Подмосковье
  • Gettyimages.ru
  • © Hill Street Studios

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Главгосстройнадзор области.

Практика сотрудничества ведомства со студентами началась в 2019 году, когда впервые была организована стажировка для учащихся Московского государственного строительного университета.

Студенты, будущие инженеры и архитекторы, смогут применять полученный опыт в том числе для восстановления своего родного города.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что «Московская техническая школа» (МТШ) в этом году увеличила до 123 — более чем в два раза — количество курсов и программ повышения квалификации для сотрудников промышленных предприятий.   

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