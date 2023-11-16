Большинство россиян поддерживают идею длинных новогодних каникул

Порядка 60% россиян высказались за длинные новогодние каникулы.

Респонденты считают, что это даст возможность побыть с семьёй и отдохнуть от работы, передаёт радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы SuperJob.

Отрицательно воспринимают такой отдых 15% граждан. Они предложили перенести выходные с новогоднего периода на майские праздники.

Ещё 17% не трогает вопрос о длительности новогодних каникул. Часть из них признались, что работают посменно.

В этом году зимние каникулы начинаются с 30 декабря и продлятся по 8 января.

Ранее вице-президент российского Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» заявил, что планировать отдых на новогодние праздники лучше заранее. По словам эксперта, стоимость туров на популярные направления будет расти.