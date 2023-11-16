Тюменский областной суд вынес приговор по делу об убийстве бизнесмена в 2008 году

Тюменский областной суд признал виновными трёх фигурантов дела о заказном убийстве, совершённом в 2008 году. Все они получили сроки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал областной прокуратуры.

Суд назначил исполнителю преступления наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его брату — десять лет с отбыванием в колонии строгого режима. Жену убитого, которая была соучастницей преступления, приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Организатор заказного убийства, в 2015 году признанный умершим, скрывался от следствия 12 лет и был задержан в 2020-м. Он был приговорён к 11 годам заключения.

Как уточняет суд, участники преступления разработали план убийства предпринимателя Алексея Щепелина, который в итоге был застрелен в Екатеринбурге в 2008 году.

Ранее RIA56 сообщало, что суд Дзержинского района Оренбурга назначит дату заседания по делу о преступлении, совершённом в 1994 году, когда двое грабителей убили женщину, её 19-летнюю беременную дочь и десятилетнего сына.