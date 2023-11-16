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Россияне назвали трамвай самым безопасным видом транспорта в зимнее время

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Почти половина жителей российских мегаполисов назвали трамвай самым безопасным видом наземного транспорта в снегопад и гололёд.
Россияне назвали трамвай самым безопасным видом транспорта в зимнее время
  • Gettyimages.ru
  • © scaliger

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Группы Мовиста».

Согласно полученным результатам, около 57% респондентов выбирают общественный транспорт, около 30% — личный автомобиль, 13% — такси.

Самыми безопасными видами наземного транспорта россияне назвали трамвай (45%), автобус (17%) и троллейбус (7%).

При этом самым ненадёжным транспортом 42% пассажиров посчитали маршрутку. Ещё 37% пассажиров выбрали ответ: «любой вариант ненадёжен, если транспорт старый».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде с начала 2023 года направили 50 млн рублей на обновление вспомогательной техники для МКП «Калининград-ГорТранс».

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