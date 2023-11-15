Пискарёв просит проверить иноагента Гуриева на причастность к разработке санкций
Об этом сообщила в своём Telegram-канале комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
«Комиссия направила в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для принятия мер реагирования собранные материалы о деятельности ряда россиян... в рабочей группе Стэнфордского университета (США), занимающейся разработкой санкций против России», — говорится в заявлении комиссии.
Развёрнутая университетом деятельность по генерированию санкций против России «является грубым вмешательством во внутренние дела и нарушением экономического суверенитета России», утверждается в сообщении.
По мнению Пискарёва, в действиях Гуриева могут быть усмотрены признаки призывов к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации и госизмены.
*Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.03.2023.