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Пискарёв просит проверить иноагента Гуриева на причастность к разработке санкций

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Депутат Госдумы Василий Пискарёв обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить и принять меры реагирования в отношении экономиста Сергея Гуриева* из-за его возможной причастности к разработке санкций против России.

Об этом сообщила в своём Telegram-канале комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Комиссия направила в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для принятия мер реагирования собранные материалы о деятельности ряда россиян... в рабочей группе Стэнфордского университета (США), занимающейся разработкой санкций против России», — говорится в заявлении комиссии.

Развёрнутая университетом деятельность по генерированию санкций против России «является грубым вмешательством во внутренние дела и нарушением экономического суверенитета России», утверждается в сообщении.

По мнению Пискарёва, в действиях Гуриева могут быть усмотрены признаки призывов к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации и госизмены.

*Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.03.2023.

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