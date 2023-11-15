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Аналитик Ульянов рассказал, как распознать телефонного мошенника

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Руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по информационной безопасности Владимир Ульянов заявил, что основная схема телефонных мошенников состоит из трёх этапов — интереса, убеждения и обмана.
Аналитик Ульянов рассказал, как распознать телефонного мошенника
  • Gettyimages.ru

«Первое, что пытаются сделать мошенники, — это как-то заинтересовать свою потенциальную жертву при любом виде коммуникации, будь то телефонный звонок или почтовая рассылка», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, второй этап — это «легенда», призванная сбить жертву с толку и втереться ей в доверие, а третий этап подразумевает монетизацию схемы.

Как отметил Ульянов, попытка заставить человека что-то сделать является признаком того, что речь идёт о мошенничестве.

«Когда мы получаем вызов с незнакомого номера — это уже «звоночек». Потому что статистически большинство таких звонков будут нежелательными. В лучшем случае это предложение нежелательных продуктов, услуг и акций, а в худшем — это мошенник», — уточнил эксперт.

Он также рекомендовал обращать внимание на определённые штампы и шаблоны, которыми пользуются злоумышленники.

Ранее советник правления банка «Зенит» Игорь Кособуров в беседе с газетой «Известия» посоветовал проявлять особую бдительность в «чёрную пятницу», так как в этот период активизируются мошенники.

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