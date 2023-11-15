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Путин: современные стандарты на выборах повысили доверие населения

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Использование современных стандартов во время выборов в России повысило доверие населения к избирательной системе, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
Путин: современные стандарты на выборах повысили доверие населения
  • Gettyimages.ru

«Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе. Это фиксируют все социологические исследования», — сказал глава государства.

Например, по итогам единого дня голосования в 2020 году 60% респондентов ВЦИОМа заявили, что доверяют результатам выборов, отметил он.

«В сентябре 2022 года 69% считали, что выборы в их регионе прошли в целом честно, без серьёзных нарушений», — добавил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что честное проведение выборов играет важную роль для обеспечения внутриполитической стабильности страны.

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