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Источник RT: полиция проверяет блогера hey.ksusha из-за жалоб подписчиков

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Блогеру Ксении Дешёвых (hey.ksusha), которая «учит» девушек раскручивать мужчин на дорогие подарки, грозит уголовное дело после того, как она вовлекала подписчиков в криптобизнес и обманывала их, сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник, Дешёвых вела в Instagram* два аккаунта. В одном она «учила» подписчиц и проводила мелкие марафоны, а во втором вовлекала людей в схемы «лёгкого заработка» на крипте.

Одна из жертв, студентка Варвара, отправила Ксении 230 тыс. рублей. Та пообещала, что её команда трейдеров сделает из этой суммы 700 тыс. рублей, но потом попросила уплатить налог на криптовалюту в размере 13% от прибыли.

Варвара попросила вычесть сумму из её «дохода», но получила отказ. Когда она попросила Ксению подтвердить свою личность, та стала угрожать, что средства заморозят, если девушка не пришлёт деньги.

Студентка обратилась в полицию, ведомство начало проверку.

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