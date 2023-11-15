Автоэксперт Солодовник дал советы по своевременной продаже машины

Директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник рассказал, как своевременно продать машину.

«Важным фактором для продажи автомобиля являются стиль езды владельца и его щепетильность в вопросе технического обслуживания, а также интенсивность использования транспортного средства», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, нужно обращать внимание на признаки, которые со временем сигнализируют о скором техническом износе транспортного средства. Среди них — появление ржавчины на кузове, проблемы в работе электроники и системах полного привода, изношенность двигателя или коробки передач.

«Растущие расходы на содержание автомобиля тоже верный признак того, что его стоит поменять на более неприхотливое в эксплуатации транспортное средство», — считает Солодовник.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как приобрести машину в кредит. По его словам, лучше всего сначала обратиться в банк без посредника и уже потом с полученными средствами прийти в салон.