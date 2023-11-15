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В Челябинской области запустят 358 новых автобусов до конца года

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что до конца 2023 года в регионе запустят 358 новых автобусов.
В Челябинской области запустят 358 новых автобусов до конца года
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Текслера.

«В этом году мы закупаем не только трамвайные вагоны, но и большое количество автобусов для наших муниципалитетов. Совсем скоро ждём большую поставку автобусов, которая будет передана в города и районы. Такого обновления в регионе не было, пожалуй, никогда», — написал Текслер.

Также он отметил, что обновление муниципальных автопарков будет продолжено в 2024 году.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что число электробусов в Москве достигнет 2,5 тыс. в 2024 году.

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