В Челябинской области запустят 358 новых автобусов до конца года
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Текслера.
«В этом году мы закупаем не только трамвайные вагоны, но и большое количество автобусов для наших муниципалитетов. Совсем скоро ждём большую поставку автобусов, которая будет передана в города и районы. Такого обновления в регионе не было, пожалуй, никогда», — написал Текслер.
Также он отметил, что обновление муниципальных автопарков будет продолжено в 2024 году.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что число электробусов в Москве достигнет 2,5 тыс. в 2024 году.