В Челябинской области запустят 358 новых автобусов до конца года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что до конца 2023 года в регионе запустят 358 новых автобусов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Текслера.

«В этом году мы закупаем не только трамвайные вагоны, но и большое количество автобусов для наших муниципалитетов. Совсем скоро ждём большую поставку автобусов, которая будет передана в города и районы. Такого обновления в регионе не было, пожалуй, никогда», — написал Текслер.

Также он отметил, что обновление муниципальных автопарков будет продолжено в 2024 году.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что число электробусов в Москве достигнет 2,5 тыс. в 2024 году.