Собянин: в Москве построили более 90 социальных объектов с начала года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала 2023 года в столице построили и открыли более 90 социальных объектов, в том числе 62 — за счёт внебюджетных средств.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Построили 39 детских садов и 20 школ. Половину — в ТиНАО. Часть социальных объектов инвесторы возвели по программе стимулирования создания мест приложения труда», — рассказал мэр.

В частности, открыт многофункциональный кластер «Ломоносов», павильон «Атом» на ВДНХ и досуговый центр в Тёплом Стане.

Как отметил Собянин, также построено 16 объектов здравоохранения, среди которых два корпуса Научного центра неврологии, флагманский центр ГКБ №15 имени Филатова, девять детских и взрослых поликлиник.

Ранее НСН сообщала, что в Москве создали крупнейшую в мире сеть центров для старшего поколения.