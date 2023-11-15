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РБК: вторичные квартиры заметнее всего подорожали в Челябинске

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Челябинск занял первое место среди крупных городов России, в которых выросли цены на вторичное жильё с начала текущего года. Об этом сообщило «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито Недвижимость».
РБК: вторичные квартиры заметнее всего подорожали в Челябинске
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что к концу прошлого месяца цена 1 кв. м на рынке жилья в городе выросла до 81 тыс. рублей, а это на 32% больше, чем в январе.

На втором месте находится Симферополь, там средняя цена 1 кв. м увеличилась с начала года на 25%, до 138 тыс. рублей.

Третье место занял Киров с ростом на 24,3%, до 83 тыс. рублей за 1 кв. м.

Саратов находится на четвёртом месте (+20,6%, до 80 тыс. рублей), а на пятом — Ростов-на-Дону (+17,9%, до 109 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Челябинске спрос на квартиры в новостройках вырос на 40% по сравнению с показателями 2022 года.

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