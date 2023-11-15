В ДТП под Челябинском погиб 15-летний водитель
- РИА Новости
Инцидент произошёл около 02:00 (00:00 мск) на 1592-м км автодороги Москва — Челябинск.
По предварительной информации, подросток в условиях дождя выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Газель», после чего произошло возгорание.
«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия. 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ и водитель «газели» получили травмы», — сообщила ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции, несовершеннолетний взял без разрешения автомобиль, который принадлежал его отцу.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области проводят проверку по факту ДТП, где погибли три человека, с участием подростка, находившегося за рулём.