В ДТП под Челябинском погиб 15-летний водитель

В результате ДТП в Ашинском районе Челябинской области погиб 15-летний подросток, который находился за рулём автомобиля ВАЗ-211440, говорится в сообщении местного ГИБДД.

Инцидент произошёл около 02:00 (00:00 мск) на 1592-м км автодороги Москва — Челябинск.

По предварительной информации, подросток в условиях дождя выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Газель», после чего произошло возгорание.

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия. 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ и водитель «газели» получили травмы», — сообщила ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, несовершеннолетний взял без разрешения автомобиль, который принадлежал его отцу.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области проводят проверку по факту ДТП, где погибли три человека, с участием подростка, находившегося за рулём.