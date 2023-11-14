Специалист Арутюнов: турпоток россиян на Мальдивы вырос на 50%

Генеральный директор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что турпоток россиян на Мальдивы вырос на 50% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

«Если сравнивать с прошлым годом, то турпоток россиян вырос на 40—50%, а если с доковидным периодом, то рост в три-четыре раза минимум», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, страны Азии и Ближнего Востока продолжают с удовольствием принимать россиян.

«Также есть наличие прямых перелётов плюс куча стыковочных рейсов через страны Ближнего Востока — ОАЭ, Катар, Бахрейн», — отметил Арутюнов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с телеканалом «360» заявил, что россияне стали чаще интересоваться активным отдыхом.