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Специалист Арутюнов: турпоток россиян на Мальдивы вырос на 50%

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Генеральный директор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что турпоток россиян на Мальдивы вырос на 50% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.
Специалист Арутюнов: турпоток россиян на Мальдивы вырос на 50%
  • Gettyimages.ru
  • © EXTREME-PHOTOGRAPHER

«Если сравнивать с прошлым годом, то турпоток россиян вырос на 40—50%, а если с доковидным периодом, то рост в три-четыре раза минимум», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, страны Азии и Ближнего Востока продолжают с удовольствием принимать россиян.

«Также есть наличие прямых перелётов плюс куча стыковочных рейсов через страны Ближнего Востока — ОАЭ, Катар, Бахрейн», — отметил Арутюнов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с телеканалом «360» заявил, что россияне стали чаще интересоваться активным отдыхом.

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