Житель Рязанской области получил 20 лет за убийство двух таксистов

Рязанский областной суд приговорил местного жителя к 20 годам колонии строгого режима, он признан виновным в нападении на двух таксистов и их убийстве, говорится в заявлении прокуратуры региона.

Сообщается, что 23-летний житель посёлка Авангард Чучковского района в апреле прошлого года решил начать нападать на водителей такси ради хищения их автомобилей и другого имущества.

Одному из водителей обвиняемый нанёс не менее 41 удара ножом, а второму — не менее 24. Затем он попросил своего друга помочь с сокрытием автомобилей и имущества.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил первому подсудимому по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, а второму — штраф в размере 50 тыс. рублей», — заявили в прокуратуре.

Также суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу потерпевших.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали водителя такси, который сломал ногу клиенту.