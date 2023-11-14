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Житель Рязанской области получил 20 лет за убийство двух таксистов

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Рязанский областной суд приговорил местного жителя к 20 годам колонии строгого режима, он признан виновным в нападении на двух таксистов и их убийстве, говорится в заявлении прокуратуры региона.
Житель Рязанской области получил 20 лет за убийство двух таксистов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Сообщается, что 23-летний житель посёлка Авангард Чучковского района в апреле прошлого года решил начать нападать на водителей такси ради хищения их автомобилей и другого имущества.

Одному из водителей обвиняемый нанёс не менее 41 удара ножом, а второму — не менее 24. Затем он попросил своего друга помочь с сокрытием автомобилей и имущества.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил первому подсудимому по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, а второму — штраф в размере 50 тыс. рублей»,  — заявили в прокуратуре.

Также суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу потерпевших.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали водителя такси, который сломал ногу клиенту.

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