RT в Telegram
Подпишись

Путин заявил о 7 млн граждан, улучшивших жилищные условия в 2023 году

Короткая ссылка
Жилищные условия в России продолжают улучшаться. Как сообщил глава государства Владимир Путин, с начала года условия проживания улучшили около 7 млн жителей страны.

«У нас 2023 год, улучшили жилищные условия 7 млн человек», — отметил президент на встрече с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Видео со встречи опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Путин подчеркнул, что речь идёт о 3,2 млн семей. Глава государства добавил, что в 2023 году было расселено почти 2 млн кв. м аварийного жилья.

«Это 104,4 тыс. человек. И благоустройство — 7031 общественное пространство», — заявил президент. 

Путин добавил, что за указанный период было введено в эксплуатацию 83,6 млн кв. м жилья.

Ранее сообщалось, что одной из тем встречи Путина с главой Минстроя России стали достигнутые в отрасли показатели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить