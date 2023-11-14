Путин заявил о 7 млн граждан, улучшивших жилищные условия в 2023 году
«У нас 2023 год, улучшили жилищные условия 7 млн человек», — отметил президент на встрече с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Видео со встречи опубликовано в Telegram-канале Кремля.
Путин подчеркнул, что речь идёт о 3,2 млн семей. Глава государства добавил, что в 2023 году было расселено почти 2 млн кв. м аварийного жилья.
«Это 104,4 тыс. человек. И благоустройство — 7031 общественное пространство», — заявил президент.
Путин добавил, что за указанный период было введено в эксплуатацию 83,6 млн кв. м жилья.
Ранее сообщалось, что одной из тем встречи Путина с главой Минстроя России стали достигнутые в отрасли показатели.