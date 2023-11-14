RT в Telegram
Подпишись

Специалист Яблонских прокомментировал запрет компании SITA использовать домен aero

Короткая ссылка
Президент Международной академии диджитал-коммуникации Андрей Яблонских прокомментировал запрет швейцарской компании SITA на использование российскими авиационными структурами домена aero.
Специалист Яблонских прокомментировал запрет компании SITA использовать домен aero
  • Gettyimages.ru
  • © Abdullah Durmaz

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что непосредственно на перелётах ситуация не отразится — речь идёт лишь об ограничении доступа к регистрации и продлению доменов.

«Сменят домен на ru, ничего особо от этого не произойдёт. Единственное, люди, которые привыкли ходить на сайты и знают адрес сайта, для них будет непонятно, почему он не открывается. Они просто наберут название авиакомпании и перейдут на домен в зоне ru или рф», — пояснил Яблонских.

Ранее стало известно, что швейцарская компания SITA с 10 ноября прекратила оказывать клиентам из России услуги по регистрации и продлению доменов aero.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить