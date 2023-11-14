Специалист Яблонских прокомментировал запрет компании SITA использовать домен aero

Президент Международной академии диджитал-коммуникации Андрей Яблонских прокомментировал запрет швейцарской компании SITA на использование российскими авиационными структурами домена aero.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что непосредственно на перелётах ситуация не отразится — речь идёт лишь об ограничении доступа к регистрации и продлению доменов.

«Сменят домен на ru, ничего особо от этого не произойдёт. Единственное, люди, которые привыкли ходить на сайты и знают адрес сайта, для них будет непонятно, почему он не открывается. Они просто наберут название авиакомпании и перейдут на домен в зоне ru или рф», — пояснил Яблонских.

Ранее стало известно, что швейцарская компания SITA с 10 ноября прекратила оказывать клиентам из России услуги по регистрации и продлению доменов aero.