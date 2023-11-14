В Ленинградской области водитель спровоцировал две погони со стрельбой за сутки

Водитель спровоцировал две погони со стрельбой за сутки в городе Коммунар Ленинградской области.

Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Отмечается, что полиция применила оружие при попытке остановить водителя автомобиля марки Volvo.

Женщина, которая также находилась в машине, в ходе погони получила травму руки.

Позднее сотрудники ГИБДД обнаружили водителя, который снова попытался скрыться от полиции и спровоцировал стрельбу.

Мужчину задержали.

Ранее полиция задержала нарушителей из Воронежа, которые катались по дорогам в прикреплённой к машине ванне и запускали салюты.