В Ленинградской области водитель спровоцировал две погони со стрельбой за сутки
- globallookpress.com
Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.
Отмечается, что полиция применила оружие при попытке остановить водителя автомобиля марки Volvo.
Женщина, которая также находилась в машине, в ходе погони получила травму руки.
Позднее сотрудники ГИБДД обнаружили водителя, который снова попытался скрыться от полиции и спровоцировал стрельбу.
Мужчину задержали.
Ранее полиция задержала нарушителей из Воронежа, которые катались по дорогам в прикреплённой к машине ванне и запускали салюты.