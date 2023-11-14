В Москве на БКЛ метро «Рижская» установят 129-метровый эскалатор
Об этом информирует телеканал «360».
Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что длина эскалаторов, которые там установят, составляет 129 м.
Это одни из самых длинных эскалаторов в столичном метро. Самый протяжённый, длиной 130 м, установлен на станции БКЛ «Марьина Роща».
Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.