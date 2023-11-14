В Югре бездомная собака укусила ребёнка за лицо

В посёлке Фёдоровском Ханты-Мансийского автономного округа бездомная собака напала на ребёнка и покусала ему лицо.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт окружного СК.

«Проводится процессуальная проверка по сообщению о получении семилетним ребёнком травм лица в результате укуса собаки в городском поселении Фёдоровском Сургутского района», — говорится в заявлении.

Уточняется, что, по имеющимся данным, собака бездомная, чипированная, она уже отловлена.

В ведомстве добавили, что председатель СК России Александр Бастрыкин уже поручил представить доклад о ходе проверки по факту происшествия.