В Югре бездомная собака укусила ребёнка за лицо
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт окружного СК.
«Проводится процессуальная проверка по сообщению о получении семилетним ребёнком травм лица в результате укуса собаки в городском поселении Фёдоровском Сургутского района», — говорится в заявлении.
Уточняется, что, по имеющимся данным, собака бездомная, чипированная, она уже отловлена.
В ведомстве добавили, что председатель СК России Александр Бастрыкин уже поручил представить доклад о ходе проверки по факту происшествия.