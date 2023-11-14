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Минтранс России оценил запрет швейцарской компании SITA использовать домен aero

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Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик прокомментировал запрет швейцарской компании SITA использования российскими авиационными структурами домена aero.
Минтранс России оценил запрет швейцарской компании SITA использовать домен aero
  • Gettyimages.ru
  • © irontrybex

Как он отметил в кулуарах форума «Транспорт России», это не приведёт к серьёзным последствиям, так как все заранее были готовы к этому.

«Ничего страшного не будет. Мы к этому готовились все, они объявляли о своём отключении примерно год назад», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что швейцарская компания SITA с 10 ноября прекратила оказывать клиентам из России услуги по регистрации и продлению доменов aero.

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