Минтранс России оценил запрет швейцарской компании SITA использовать домен aero

Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик прокомментировал запрет швейцарской компании SITA использования российскими авиационными структурами домена aero.

Как он отметил в кулуарах форума «Транспорт России», это не приведёт к серьёзным последствиям, так как все заранее были готовы к этому.

«Ничего страшного не будет. Мы к этому готовились все, они объявляли о своём отключении примерно год назад», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что швейцарская компания SITA с 10 ноября прекратила оказывать клиентам из России услуги по регистрации и продлению доменов aero.