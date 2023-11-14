В России назвали самые популярные модели электрокаров с пробегом в 2023 году

Специалисты авторынка составили рейтинг марок и моделей электромобилей и гибридов с пробегом, к которым россияне проявляли наибольший интерес за период с января по ноябрь 2023 года.

Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» (проект «Авито») в рамках исследования сравнили количество запросов на проверку истории таких машин, пишет «Российская газета».

Среди гибридов самыми популярными стали Toyota (Prius и RAV4), Lexus (RX, GS, LS) и Honda Civic.

Самыми востребованными электрокарами с пробегом стали Tesla (Model 3 и Model S), Nissan Leaf и BMW i3.

Чаще всего интересовались проверкой предыдущего состояния гибридов и электромобилей жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Ростовской, Нижегородской, Ульяновской, Свердловской и Калининградской областей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о новом опросе, проведённом в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber, который показал, что 46% россиян чаще всего пользуются общественным транспортом, ещё 34% предпочитают личный автомобиль.