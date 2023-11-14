Треть россиян в свободное время предпочитают путешествовать
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Юmoney.
Треть россиян (30%) стараются даже в короткие выходные отправиться в поездку по России или в другие страны. Ещё почти столько же (28%) проводят праздники за просмотром сериалов.
Около 25% предпочитают онлайн-игры — они играют с друзьями или одни.
По 10% респондентов тратят отпуск и праздники на бары и рестораны, бассейны, спа-центры и бани. Ещё 8% выбирают совместный отдыхают с детьми. А 30% занимаются работой и домашними делами.
Ранее управляющий директор туроператора Let's Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в беседе с НСН рассказала о направлениях, которые выбирали российские туристы для путешествий в ноябрьские праздники в 2023 году.