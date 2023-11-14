Юрист Хаминский: часто на распродажах мошенники пытаются сбыть неликвид

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил, что в дни распродаж недобросовестные продавцы прибегают к различным уловкам, чтобы продать неликвидный товар.

«Одно дело, когда продавец заранее предупреждает покупателя обо всех нюансах покупки, и совсем другое, когда под видом качественного товара покупателю предлагают откровенный неликвид», — рассказал юрист в беседе с телеканалом «360».

По его словам, в последние годы мошенники прибегают к уловке, чтобы сбыть устаревший или неоригинальный товар, контрафакт или фальсификат. Для этого создаётся сайт, название которого похоже на фирменное, с добавлением «discount» или «sale», а потом рекламируют распродажу «фирменных» товаров по приемлемой цене.

После распродажи товара сайт закрывается — и обманутому покупателю некуда пожаловаться, отметил Хаминский.

Кроме того, по его словам, недобросовестные продавцы пользуются «чёрной пятницей» и устраивают фальшивые распродажи: вначале повышают цену товара, а затем вновь понижают её, вводя в заблуждение относительно размера скидки.

Ранее директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в беседе с НСН рассказал, как распознать недобросовестного продавца в интернет-магазине.