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Собянин: рекордное число новых транспортных объектов ввели в Москве в 2023 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в текущем году в городе было введено рекордное количество новых крупных транспортных объектов.
Собянин: рекордное число новых транспортных объектов ввели в Москве в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин напомнил, что в марте полностью заработала Большая кольцевая линия (БКЛ) метро, а в начале сентября открыли пять новых станций метро: «Пыхтино», «Аэропорт Внуково», «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». В общей сложности за год пассажирам стали доступны 14 новых станций.

Также, по его словам, в августе запустили третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3), связавший Зеленоград с Раменским, а в сентябре — самый протяжённый диаметр МЦД-4 от Апрелевки до Балашихи.

Кроме того, в 2023 году открыли движение по южному направлению Московского скоростного диаметра и проспекту Багратиона, а на Москве-реке появились круглогодичные регулярные пассажирские маршруты.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

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