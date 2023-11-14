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Собянин рассказал об устройстве нового парка в районе Орехово-Борисово

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для жителей районов Орехово-Борисово Южное и Зябликово создали новый парк.
Собянин рассказал об устройстве нового парка в районе Орехово-Борисово
  • РИА Новости

Новый парк появился в результате реконструкции полузаброшенной территории у рек Шмелёвки и Кузнецовки недалеко от станций метро «Красногвардейская» и «Зябликово», пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

Это участок, ограниченный МКАД, Воронежской улицей и Ореховым бульваром. Общая площадь благоустройства составила почти 100 га.

По словам Собянина, территорию очистили от мусора, создали два водоёма и много новых функциональных зон и площадок: проложили маршруты для прогулок, устроили девять игровых площадок для детей и 26 спортивных площадок, включая скейт-парк, памп-трек, многофункциональные площадки для командных видов спорта, хоккейную коробку, зоны для воркаута и несколько футбольных полей.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что столичные власти одобрили проект реорганизации части промышленной зоны «Прожектор» в районе Перово.

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