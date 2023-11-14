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МЧС: прилетевшим на эвакуационном рейсе из Каира не потребовалась госпитализация

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Замглавы МЧС России Алексей Серко заявил, что никому из эвакуированных из сектора Газа россиян, прилетевших в московский аэропорт Домодедово из Каира, госпитализация не понадобилась.

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что для эвакуированных из сектора Газа россиян организовали ПВР в Домодедове.

Также стало известно, что вторая группа эвакуированных россиян из сектора Газа выдвинулась в Каир.

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