МЧС: прилетевшим на эвакуационном рейсе из Каира не потребовалась госпитализация
Замглавы МЧС России Алексей Серко заявил, что никому из эвакуированных из сектора Газа россиян, прилетевших в московский аэропорт Домодедово из Каира, госпитализация не понадобилась.
Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что для эвакуированных из сектора Газа россиян организовали ПВР в Домодедове.
Также стало известно, что вторая группа эвакуированных россиян из сектора Газа выдвинулась в Каир.
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