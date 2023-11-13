Сотрудники МЧС встретили прибывших из Египта 70 граждан России в Домодедове
- АГН «Москва»
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В аэропорту развёрнут межведомственный оперативный штаб для необходимой помощи людям.
Прибывших планируется разместить в пунктах временного пребывания. Для них будет организовано питание, подготовлены тёплые вещи. Особое внимание будет уделено детям.
Вечером 13 ноября российский самолёт МЧС Ил-76 доставил в Москву из Каира 70 эвакуированных из сектора Газа граждан России. На протяжении полёта их сопровождали медработники и психологи.