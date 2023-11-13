Сотрудники МЧС встретили прибывших из Египта 70 граждан России в Домодедове

Сотрудники МЧС России в аэропорту Домодедово встретили 70 российских граждан, прибывших спецбортом из Каира после эвакуации из сектора Газа.

В аэропорту развёрнут межведомственный оперативный штаб для необходимой помощи людям.

Прибывших планируется разместить в пунктах временного пребывания. Для них будет организовано питание, подготовлены тёплые вещи. Особое внимание будет уделено детям.

Вечером 13 ноября российский самолёт МЧС Ил-76 доставил в Москву из Каира 70 эвакуированных из сектора Газа граждан России. На протяжении полёта их сопровождали медработники и психологи.