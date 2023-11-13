В России утвердили индексы изменения размера платы за ЖКХ на 2024—2028 годы

Правительство России утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги на 2024—2028 годы.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что таким образом утверждены индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги в среднем по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям.

Уточняется, что соблюдение установленных показателей контролирует ФАС, выдающая предписания об устранении нарушений.

25 октября министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил о начале отопительного сезона на территории 79 регионов страны.