В Союзе потребителей заявили, что ИИ позволит ещё больше персонализировать рекламу

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ выразил мнение, что искусственный интеллект позволит ещё больше персонализировать рекламу, поскольку будет опираться на данные о прежнем выборе каждого потребителя.

«Надеюсь, что следующие десять лет приведут к массовому пересмотру моделей потребительского поведения ради ценностей устойчивого развития. Но это не отменит спрос бизнеса на рекламу своей продукции, даже если потребители станут намного больше ориентироваться на результаты её сравнительного тестирования независимыми экспертными центрами», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

Как считает Шелищ, ежегодно в мире тратят огромные деньги на маркетинг и рекламу, а также на продвижение товаров, и если такие средства вкладывать в продажи, то они себя окупают.

Ранее директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов в беседе с НСН заявил, что в ряде магазинов может происходить постоянная переоценка товаров.