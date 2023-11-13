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Специалист Корниенко предупредила о мошеннических схемах в отношении школьников

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Руководитель отдела разработки продукта «Школы базовых знаний» Инна Корниенко рассказала, какие мошеннические схемы направлены против школьников.
Специалист Корниенко предупредила о мошеннических схемах в отношении школьников
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она отметила, что часть приёмов основана на игре на любопытстве. Детей пытаются привлечь с помощью рекламных баннеров «Кто смотрел твою страницу», «Вышла секретная серия», «Получи подарок». При клике на ссылку активируется код для телефона, чтобы подписать ребёнка на какую-либо услугу.

Также существуют манипуляции с обещанием «баснословных» богатств. К примеру, детям обещают приз, и они вводят данные своей или родительской банковской карты, чтобы оплатить доставку.

Согласно ещё одной схеме, дети получают сообщения в соцсетях якобы от друзей и одноклассников с предложением пройти по ссылке и оплатить билеты в театр или боулинг.

Кроме того, манипуляции могут быть основаны на страхе: мошенник угрожает, что если школьник не отправит деньги, то возникнут проблемы.

Ранее директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов рассказал в беседе с RT о самых популярных мошеннических схемах за последние месяцы.

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