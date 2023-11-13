Реконструкцию дома культуры «Ватутинки» в ТиНАО завершат в 2024 году

Реконструкцию дома культуры «Ватутинки» в Десёновском поселении Новой Москвы планируют завершить в 2024 году, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Бочкарёв, это один из старейших ДК в ТиНАО. После реконструкции площадь здания составит более 3000 кв. м.

Руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что дому культуры добавили ещё один этаж, и теперь здание стало четырёхэтажным.

В ДК разместят концертный зал на 300 человек, гримёрки и костюмерные. Также будут доступны библиотека, студии живописи и графики, любительского творчества и декоративно-прикладного искусства, спортивный и два танцевальных зала.

Ранее телеканал «360» сообщал, что строительство кварталов по программе реновации позволит создать в Москве 200 тыс. новых рабочих мест.