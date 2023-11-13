Более 50 новостроек по программе реновации ввели в Москве с начала года

С начала 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 51 новый дом по программе реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает НСН.

«За 2023 год введена в эксплуатацию 51 новостройка, в них смогут переселиться более 30 тыс. человек. Средний срок передачи под заселение новостроек после ввода — три месяца. В это время ведётся приёмка квартир и инженерных коммуникаций», — сказал Бочкарёв.

Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин отметил, что введённые новостройки расположены в десяти административных округах. Под заселение передано уже 32 дома.

Здания строят по индивидуальным проектам, учитывается расположение и особенности застройки отдельных кварталов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что строительство кварталов по программе реновации позволит создать в Москве 200 тыс. новых рабочих мест.