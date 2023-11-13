Открылся приём заявок на всероссийскую премию «Служение»
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Об этом сообщает газета «Взгляд».
Премию присуждают командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Предусмотрено десять номинаций.
Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента.
«Муниципальная премия позволит привлечь больше внимания к работе органов местного самоуправления, показать ярких представителей муниципального сообщества», — заявила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Высшего совета при президенте по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.
Ранее сообщалось, что в Татарстане вручили государственные награды жителям республики, которые внесли большой вклад в развитие региона и страны.