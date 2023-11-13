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Открылся приём заявок на всероссийскую премию «Служение»

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Начался приём заявок на всероссийскую муниципальную премию «Служение». Победителей объявят и наградят в январе 2024 года.
Открылся приём заявок на всероссийскую премию «Служение»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Премию присуждают командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Предусмотрено десять номинаций.

Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента.

«Муниципальная премия позволит привлечь больше внимания к работе органов местного самоуправления, показать ярких представителей муниципального сообщества», — заявила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Высшего совета при президенте по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Ранее сообщалось, что в Татарстане вручили государственные награды жителям республики, которые внесли большой вклад в развитие региона и страны.

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