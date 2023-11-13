В Мурманской области определили 12 победителей конкурса «Губернаторский старт»

В Мурманской области 12 лауреатов конкурса «Губернаторский старт» в области предпринимательства получат правительственные гранты. На эти цели выделят почти 21 млн рублей.

Об этом стало известно в рамках оперативного совещания областных властей, сообщает АБН24.

Большая часть инициатив будет реализована в 2024 году.

Всего на конкурс было подано 108 заявок.

«Губернаторский старт» проводился в 2023 году дважды.

Ранее, по сообщениям сайта kp.ru, заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на платформе Московского инновационного кластера (МИК) собрано свыше 200 федеральных и региональных мер поддержки для высокотехнологичных компаний, занятых в сфере инновационных разработок.