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В Мурманской области определили 12 победителей конкурса «Губернаторский старт»

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В Мурманской области 12 лауреатов конкурса «Губернаторский старт» в области предпринимательства получат правительственные гранты. На эти цели выделят почти 21 млн рублей.
В Мурманской области определили 12 победителей конкурса «Губернаторский старт»
  • Gettyimages.ru

Об этом стало известно в рамках оперативного совещания областных властей, сообщает АБН24.

Большая часть инициатив будет реализована в 2024 году.

Всего на конкурс было подано 108 заявок.

«Губернаторский старт» проводился в 2023 году дважды.

Ранее, по сообщениям сайта kp.ru, заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на платформе Московского инновационного кластера (МИК) собрано свыше 200 федеральных и региональных мер поддержки для высокотехнологичных компаний, занятых в сфере инновационных разработок.

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