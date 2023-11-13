В Мурманской области определили 12 победителей конкурса «Губернаторский старт»
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Об этом стало известно в рамках оперативного совещания областных властей, сообщает АБН24.
Большая часть инициатив будет реализована в 2024 году.
Всего на конкурс было подано 108 заявок.
«Губернаторский старт» проводился в 2023 году дважды.
Ранее, по сообщениям сайта kp.ru, заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на платформе Московского инновационного кластера (МИК) собрано свыше 200 федеральных и региональных мер поддержки для высокотехнологичных компаний, занятых в сфере инновационных разработок.