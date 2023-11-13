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На железной дороге в Ульяновске попытались поджечь релейный шкаф

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В районе железнодорожной станции Ульяновск-2 неизвестные пытались поджечь релейный шкаф, заявили в пресс-службе Волго-Камского региона Куйбышевской железной дороги.
На железной дороге в Ульяновске попытались поджечь релейный шкаф
  • Gettyimages.ru

«12 ноября 2023 года была зафиксирована попытка поджога релейного шкафа в районе станции Ульяновск-2 (Ульяновская область) Куйбышевской железной дороги», — говорится в сообщении.

Как передаёт РИА Новости, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов, а железная дорога продолжает работать в штатном режиме.

Также в пресс-службе добавили, что за подобные правонарушения предусмотрено привлечение к уголовной ответственности.

27 октября в Санкт-Петербурге задержали мужчину за поджог релейного шкафа.

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