RT в Telegram
Подпишись

Более 620 домов в Донецке остались без тепла из-за отключения подстанций

Короткая ссылка
Более 620 домов в Донецке из-за отключения по техническим причинам нескольких высоковольтных подстанций, обесточивших котельные, остались без тепла, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Более 620 домов в Донецке остались без тепла из-за отключения подстанций
  • РИА Новости

«Учитывая большой масштаб аварии, без тепла остаются 622 дома (43 — в Ленинском, 78 — в Пролетарском, 252 — в Киевском, 249 — в Куйбышевском районах). Восстановительные работы продолжаются», — сообщил он.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские военные сбросили с беспилотников боеприпасы на районы Донецка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить