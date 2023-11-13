Более 620 домов в Донецке остались без тепла из-за отключения подстанций

Более 620 домов в Донецке из-за отключения по техническим причинам нескольких высоковольтных подстанций, обесточивших котельные, остались без тепла, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«Учитывая большой масштаб аварии, без тепла остаются 622 дома (43 — в Ленинском, 78 — в Пролетарском, 252 — в Киевском, 249 — в Куйбышевском районах). Восстановительные работы продолжаются», — сообщил он.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские военные сбросили с беспилотников боеприпасы на районы Донецка.