Более 620 домов в Донецке остались без тепла из-за отключения подстанций
- РИА Новости
«Учитывая большой масштаб аварии, без тепла остаются 622 дома (43 — в Ленинском, 78 — в Пролетарском, 252 — в Киевском, 249 — в Куйбышевском районах). Восстановительные работы продолжаются», — сообщил он.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские военные сбросили с беспилотников боеприпасы на районы Донецка.