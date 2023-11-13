В качестве залоговых автомобилей россияне чаще всего оставляют Hyundai и Kia

Эксперты автомобильного рынка провели исследование, чтобы выяснить, какие автомобили россияне чаще всего оставляют в качестве залога при оформлении кредитного займа. Выяснилось, что машины марки Hyundai потеснили автомобили Kia.

Совокупно и те, и другие составляют около 18% в общем числе автозалогов в России, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса автозаймов CarMoney.

По итогам девяти месяцев 2023 года (с января по сентябрь) доля Hyundai среди залоговых автомобилей составила 9,8% против 9,2% в 2022-м. На Kia приходится 8,1% залоговых машин. За ней следует Volkswagen (6,3%) и Toyota (6,1%).

Российская марка Lada (6,1%) поднялась с седьмого на шестое место. Далее идут Nissan, Renault, Chevrolet и Skoda.

Кроме того, в 2023 году резко увеличилось число залоговых машин китайских марок — +33,2% год к году.

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