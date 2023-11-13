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В Москве досрочно выполнили план по строительству дорог в 2023 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о досрочном выполнении плана по строительству дорог в столице.
В Москве досрочно выполнили план по строительству дорог в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Завершили Московский скоростной диаметр, открыли движение по проспекту Багратиона и трассе, связывающей Варшавское и Калужское шоссе», — написал мэр.

Отмечается, что с начала 2023 года построено 110 км дорог и 65 искусственных сооружений — тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов.

Ранее сообщалось, что в Тюмени направят более 5 млрд рублей на ремонт дорог в 2024 году.

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