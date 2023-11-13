В Тверской области окажут помощь родственникам погибших в ДТП с грузовиком

Власти Тверской области окажут помощь родственникам пятерых погибших в ДТП с грузовиком.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 12 ноября в Нелидовском округе на трассе М-9.

Ford Focus при совершении обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. От удара легковой автомобиль загорелся, в результате чего погибли все находившиеся в нём люди, в том числе двое детей.

В настоящее время обстоятельства ДТП находятся на контроле ответственных региональных структур и ведомств.

Ранее сообщалось, что МЧС ликвидировало пожар после ДТП с грузовиком и двумя автомобилями под Тверью.