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В Тверской области окажут помощь родственникам погибших в ДТП с грузовиком

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Власти Тверской области окажут помощь родственникам пятерых погибших в ДТП с грузовиком.
В Тверской области окажут помощь родственникам погибших в ДТП с грузовиком
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 12 ноября в Нелидовском округе на трассе М-9.

Ford Focus при совершении обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. От удара легковой автомобиль загорелся, в результате чего погибли все находившиеся в нём люди, в том числе двое детей.

В настоящее время обстоятельства ДТП находятся на контроле ответственных региональных структур и ведомств.

Ранее сообщалось, что МЧС ликвидировало пожар после ДТП с грузовиком и двумя автомобилями под Тверью.

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